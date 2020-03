Berlin

Geldautomat am Potsdamer Platz aufgebrochen

16.03.2020, 09:23 Uhr | dpa

Unbekannte haben in Berlin-Tiergarten am Potsdamer Platz einen Geldautomaten aufgebrochen. Aus dem aufgehebelten Automaten sollen sie am Sonntagabend gegen 20.00 Uhr Geld entwendet haben, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Sicherheitsdienst der Bankfiliale am Potsdamer Platz alarmierte die Polizei. Die Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls laufen.