Ostergeschäft abgeschrieben

Passagierzahlen an Berliner Flughäfen eingebrochen

17.03.2020, 08:27 Uhr | dpa

Eine leere Halle am Flughafen Tegel in Berlin: Der Airport verzeichnet deutlich weniger Passagierzahlen. (Quelle: STPP/imago images)

Wegen der Coronavirus-Pandemie pochen die Flughafen-Betreiber in Berlin auf Finanzhilfen. Denn die Fluggastzahlen sind drastisch zurückgegangen.

Das öffentliche Leben wird in Berlin wegen des Coronavirus stark eingeschränkt. Deswegen und weil in Zeiten der Coronavirus-Pandemie weniger Menschen reisen, sinken die Passagierzahlen an den Flughäfen Tegel und Schönefeld in Berlin.



"Wir werden die Unterstützung der Gesellschafter brauchen, was die Corona-Frage betrifft", sagte Engelbert Lütke Daldrup, der Chef der staatlichen Betreibergesellschaft, nun dazu. Die Höhe lässt sich demnach noch nicht beziffern. Daldrup sprach von erheblichen Einnahmeverlusten. Es bleibe aber bei der geplanten Eröffnung des neuen Hauptstadtflughafens BER am 31. Oktober, versicherte er.

Etwa 50 Prozent weniger Gäste

Die Coronaviruskrise hatte den Verkehr an den beiden Bestandsflughäfen verglichen mit den Vorjahreszahlen einbrechen lassen. "Wir haben zurzeit etwa die Hälfte der Fluggäste", sagte Lütke Daldrup über die vergangenen Tage. "In der Wochen davor lag das Minus bei 30 Prozent, davor bei 12 Prozent."

Die Berlin-Brandenburger Flughafengesellschaft ist Eigentum der beiden Länder und des Bundes. "Die Flughafengesellschaft gehört dem Staat. Und natürlich ist es so, dass wir für das, was wir nicht durch den Flugverkehr einnehmen können, die Hilfe unser Eigentümer benötigen", sagte der Flughafenchef.

Die Flughäfen rechnen damit, dass die Passagierzahlen weiter schmelzen. "Wir erwarten keinen wirklichen Osterreiseverkehr", sagte Lütke Daldrup. Das dürften auch Folgen für die Mitarbeiter haben. "Wir beschäftigen uns damit, wie wir Überstunden und Gleitzeitkonten abbauen, natürlich müssen wir auch Kurzarbeit prüfen."

Terminals könnten teilweise gesperrt werden

Die genutzten Flächen am Flughafen sollen zudem eingeschränkt werden. "Wir prüfen, ob es erforderlich ist, Terminalabschnitte abzusperren, damit wir nur so viel Personal auf der Fläche haben wie wir auch wirklich benötigen", sagte Lütke Daldrup. Eine Schließung der Flughäfen wie etwa in Baden-Württemberg soll es in Berlin aber wohl nicht geben.

Auf der BER-Baustelle fehlt wegen der Coronaviruskrise zum Teil Personal. Das betreffe das Terminal 2, das als zusätzliches Abfertigungsgebäude neben dem ursprünglichen BER-Terminal 1 entsteht. "Dort arbeiten wir daran, dass das Fehlen einiger Bauleute aus Osteuropa kompensiert werden kann und nicht zu Verzögerungen führt."