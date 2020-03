Berlin

Pollenflug-Pause: Kurzes Durchatmen für Berliner Allergiker

18.03.2020, 08:09 Uhr | dpa

Allergiker in Berlin können jetzt einige Tage durchatmen: Die Pollen von Erle und Hasel sind nur noch in geringer Menge in der Luft nachweisbar und Birkenpollen werden erst noch erwartet. "Mit ihnen ist etwa Ende März, Anfang April zu rechnen", sagte Meteorologe Thomas Dümmel an der Freien Universität der Deutschen Presse-Agentur. Der aktuelle Wärmeschub reiche noch nicht aus, um die Birken zum Blühen zu bringen. Nach den warmen Tagen würden wieder niedrige Temperaturen und Nachtfröste erwartet.

In Berlin hatte die Leidenszeit für Allergiker in diesem Jahr erneut deutlich früher begonnen als üblich. Grund waren vor allem die extrem milden Temperaturen im Winter. Die ersten Pollen wurden laut Dümmel bereits am 10. Januar festgestellt. Purpurerlen hatten sogar schon im Dezember mit der Blüte begonnen. Damit blieben Allergikern nur wenige Wochen Atempause, seit die letzten Ambrosia-Pollen Ende Oktober flogen.