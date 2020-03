Berlin

Überfall mit Schusswaffe auf Lebensmittelgeschäft

18.03.2020, 11:03 Uhr | dpa

Zwei Maskierte haben in Berlin-Mitte ein Lebensmittelgeschäft mit einer Schusswaffe überfallen. Die Täter sollen am Dienstagabend die 57-jährige Angestellte des Geschäfts in der Alten Jakobstraße mit der Waffe bedroht und die Öffnung der Kasse gefordert haben, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte. Demnach ergriff einer der Täter die Kassenlade. Das Räuber-Duo ergriff anschließend die Flucht, die Mitarbeiterin blieb unverletzt.