Berlin

Verbraucher sollen Gas-Zählerstände selbst ablesen

18.03.2020, 18:25 Uhr | dpa

Verbraucher in Berlin sollen ihre Gaszähler fortan selbst ablesen. "Um die Verbreitung des Coronavirus zu verlangsamen", schicke die Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg (NBB) zunächst keine Mitarbeiter mehr in die Wohnungen, um den Zählerstand zu notieren, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Die NBB liest jeden Monat bei jeweils mehreren zehntausend Kunden die Stände ab. Die Verbraucher werden gebeten, diese nun online, telefonisch oder per Rücksendekarte selbst zu übermitteln.

"Damit will die Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg gewährleisten, dass die Gasrechnung des Lieferanten trotz der derzeitigen Einschränkungen pünktlich beim Kunden ankommt." Ausnahme seien Häuser, in denen die Zähler im Keller angebracht seien und ein Kontakt zu den Bewohnern ausgeschlossen werden könne. Hier kämen die Mitarbeiter nach wie vor selbst.