Berlin

Müller: Keine zentrale Schließung von Spielplätzen

18.03.2020, 18:51 Uhr | dpa

Berlin strebt im Kampf gegen die Corona-Pandemie zunächst keine einheitliche Zugangssperre für Spiel- und Bolzplätze an. Menschen müssten in einer Millionenstadt wie Berlin die Möglichkeit haben, ins Freie zu gehen, sagte Müller auf einer gemeinsamen Pressekonferenz der Landesregierungen von Berlin und Brandenburg am Mittwoch in Potsdam. Außerdem ließen sich nicht alle Spielplätze abriegeln. Man drücke sich aber nicht vor einer Entscheidung, sondern müsse jeden Fall einzeln abwägen, sagte Müller.

Die Bezirke Spandau, Marzahn-Hellersdorf, Mitte und Reinickendorf untersagen ab sofort, dass sich auf den Plätzen Menschen aufhalten. Damit setzen sich diese Bezirke gegen die Senatslinie ab, die Plätze zunächst offen zu halten.