Berlin

Unternehmen können ab Donnerstag Finanzhilfen beantragen

18.03.2020, 19:02 Uhr | dpa

Die von der Coronakrise betroffenen Unternehmen in Berlin können ab Donnerstag die Liquiditätshilfen des Senats beantragen. Das gelte auch für alle kleinen und mittleren Unternehmen mit bis zu 250 Beschäftigten, teilte Wirtschaftssenatorin Ramona Pop am Mittwoch mit. Darunter fielen etwa Restaurants und Clubs. Für die Anträge ist die Berliner Investitionsbank (IBB) zuständig. Der Senat hatte zu Beginn der Woche angekündigt, in einem ersten Schritt ein Volumen von bis zu 100 Millionen Euro an Überbrückungskrediten über die IBB bereitzustellen.

Danach sollen über einen Liquiditätsfond insgesamt bis zu 200 Millionen Euro bereitstehen. Außerdem sollen Steuervorauszahlungen der Lage angepasst werden und zinsfreie Stundungen von Steuerschulden möglich sein.

In Berlin sind derzeit zahlreiche Geschäfte, Bars, Restaurants und kulturelle Einrichtungen geschlossen, um die Ausbreitung des Sars-CoV-2 einzudämmen. Das verursacht bei vielen Unternehmen Liquiditätsengpässe. Zu den besonders betroffenen Branchen zählt die IBB den Einzelhandel, die Gastronomie sowie Beherbergung und "konsumorientierte Dienstleistungen", zum Beispiel Clubs.