Berlin

Berlin: Hilfsprogramm für Kleinunternehmen und Freiberufler

19.03.2020, 20:19 Uhr | dpa

Berlin will Unternehmen, Freiberufler und Selbstständige vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie mit insgesamt 600 Millionen Euro an Soforthilfen unterstützen. Das hat der Senat auf einer Sondersitzung am Donnerstagabend beschlossen. Allein 100 Millionen Euro soll es im laufenden Jahr an Soforthilfemaßnahmen für Kleinunternehmen und Soloselbstständige sowie für Freiberufler geben, teilte der Senat mit.

Das "Soforthilfe II" überschriebene Landesprogramm wende sich an die besonders hart von der Corona-Krise getroffenen Klein- und Kleinstunternehmen mit maximal fünf Beschäftigten sowie Freiberufler und Soloselbstständige aus Bereichen wie Gesundheit, Handel und Dienstleistung, Jugend und Bildung, Kultur, Soziales, Sport und Tourismus.

Die Höhe des Zuschusses ist auf 5000 Euro begrenzt. Er kann den Angaben zufolge aber gegebenenfalls mehrmals beantragt werden. Die Freigabe der Mittel soll in der kommenden Woche mit dem Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses abgestimmt werden.

Mit dem Programm gehe Berlin einen weiteren Schritt, um etwa den kleinen und Kleinstunternehmen des privaten Kulturbetriebes, den freiberuflichen und soloselbstständigen Künstlerinnen, Künstlern oder den Honorarkräften Soforthilfe zu leisten, erklärte Kultursenator Klaus Lederer (Linke), der die Vorlage für den Beschluss zusammen mit Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) und Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) erarbeitet hat. "Die durch die Corona-Pandemie ausgelöste Absage zahlloser Kulturveranstaltungen und Schließung von Veranstaltungsstätten bedroht viele von ihnen existenziell."

Daneben gibt es ein weiteres Programm für kleine und mittlere Unternehmen mit bis zu 250 Beschäftigten, den bereits am Dienstag angekündigten "Schutzschirm". Beide Soforthilfsprogramme haben den Angaben zufolge ein Gesamtvolumen von 600 Millionen Euro, die Finanzierung erfolgt aus dem Gesamthaushalt.

Der nun ebenfalls beschlossene "Schutzschirm" soll Unternehmen unterstützen, deren Geschäft wegen der Pandemie bedroht ist. Dazu werde der Liquiditätsfonds der Investitionsbank Berlin vorübergehend für alle kleinen und mittleren Unternehmen mit bis zu 250 Mitarbeitern geöffnet. Das gelte auch für Angehörige der Freien Berufe, Clubs und Restaurants. Die Förderhöchstgrenze liegt bei 500 000 Euro. Der Senat hat das Antragsverfahren nach eigenen Angaben vereinfacht und das Bewilligungsverfahren beschleunigt.

"Wir setzen alles daran, dass die Berlinerinnen und Berliner gut durch die Krise kommen", sagte Wirtschaftssenatorin Pop. Finanzsenator Kollatz ergänzte, das Land Berlin stelle kurzfristig umfassende Haushaltsmittel bereit, um für Selbstständige und Kleinunternehmen, die von der Corona-Krise existenziell betroffen sind, die schlimmsten Härten abzumildern.