Berlin

Unbekannte zünden Altpapier an: Feuer in Restaurant

20.03.2020, 14:13 Uhr | dpa

Passanten hörten klirrendes Glas und sahen Feuerschein hinter den Fenstern: In einem Restaurant am Savignyplatz in Berlin-Charlottenburg hat es am Donnerstagabend gebrannt. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Nach ersten Erkenntnissen sollen Unbekannte einen Stapel Altpapier an der Rückseite des Lokals angezündet haben, das sich in einem Mehrfamilienhaus befindet. Dadurch sei ein Küchenfenster zerborsten, das Feuer habe sich im Inneren des Restaurants ausgebreitet.

Die Bewohner des Hauses hätten sich vorsorglich selbst in Sicherheit gebracht, hieß es. Sie konnten nach der Brandlöschung in ihre Wohnungen zurückkehren. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts ermittelt.