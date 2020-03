Berlin

Absagen wegen Coronavirus: Schmales Sportprogramm in Berlin

22.03.2020, 09:52 Uhr | dpa

Die großen Sportveranstaltungen in Berlin kapitulieren im April fast geschlossen vor dem Coronavirus. Lediglich der für den 23. April angesetzte Spieltag der Darts Premier League in der Mercedes-Benz Arena ist bisher noch nicht abgesagt worden.

Dagegen müssen sich die Halbmarathon-Läufer (5. April) ebenso wie die Tänzer im Wettbewerb um das "Blaue Band der Spree" (10. bis 13. April) auf das kommende Jahr konzentrieren. Die Handball-Nationalmannschaft kämpft ebenso zu einem späteren Zeitpunkt um ein Olympia-Ticket, wie auch die Schwimmer, deren deutsche Meisterschaften Ende des Monats ausgesetzt wurden. Beide Veranstaltungen können auch ganz entfallen, falls die Olympischen Spiele in Tokio verschoben werden.

Auch im Mai sind bereits einige Sportveranstaltungen wegen der Coronavirus-Pandemie abgesagt worden. So wurde das für den 16. und 17. Mai angesetzte Finale in der Champions League der Volleyballer bis auf Weiteres verschoben. Der Europäische Handball-Verband EHF hat alle Spiele bis zum 12. April ausgesetzt, so dass auch der Termin des Final Four im EHF-Pokal eventuell mit den Füchsen als Gastgeber am 23. und 24. Mai ebenso unsicher ist wie das für den 23. Mai angesetzte DFB-Pokalfinale.