Berlin

Mann wird attackiert und mit Messer verletzt

22.03.2020, 12:26 Uhr | dpa

Zwei Unbekannte sollen einen Mann in Berlin-Neukölln angegriffen und ihn mit einem Messer verletzt haben. Der 30-Jährige kaufte am frühen Sonntagmorgen Zigaretten in einem Kiosk in der Flughafenstraße, wie die Polizei mitteilte. Als er das Geschäft verließ, soll ihn das Duo aus unbekannten Gründen attackiert haben, wobei einer der beiden mit einem Messer auf ihn eingestochen habe. Anschließend seien die Angreifer unerkannt geflüchtet. Der Mann kam mit Schnitt- und Stichverletzungen am linken Oberarm in ein Krankenhaus. Der genaue Hergang war zunächst unklar.