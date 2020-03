Berlin

Ausgangsbeschränkungen wegen Corona auch in Berlin möglich

22.03.2020, 16:10 Uhr | dpa

In Berlin könnte es im Kampf gegen die Corona-Pandemie bald Ausgangsbeschränkungen geben. Das sieht der Entwurf für eine entsprechende Verordnung vor, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Danach soll es weiterhin erlaubt sein, die Wohnung beispielsweise für kurze Spaziergänge oder für Einkäufe zu verlassen, genauso wie für Besuche in ärztlichen oder therapeutischen Praxen. Auch aus wichtigen persönlichen oder familiären Gründen wie für die Teilnahme an einer Trauerfeier oder für unaufschiebbare Behördengänge soll das dem Entwurf aus der Gesundheitssenatsverwaltung zufolge gelten.

Beschlossen ist das noch nicht. Der Senat will sich darüber am Sonntagnachmittag austauschen, nachdem sich die Länderchefs zunächst gemeinsam mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bei einer Telefonkonferenz über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise beraten haben. Zuvor hatte der "Tagesspiegel" über den Entwurf berichtet.

Bund und Länder wollen eine Art Kontaktverbot beschließen. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder einigten sich nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag darauf, Ansammlungen von mehr als zwei Personen grundsätzlich zu verbieten. Ausgenommen werden sollen Familien sowie in einem Haushalt lebende Personen.

"So traurig und hart es ist: Es gibt keine Zeit mehr, sich der Realität zu verweigern", teilte Thomas Isenberg, gesundheitspolitischer Sprecher der Berliner SPD-Fraktion, am Sonntagnachmittag zu den Überlegungen aus dem Entwurf mit. "Die Bevölkerung hat ein Recht, geschützt zu werden. Ansonsten werden schon in vier Wochen in Berlin und Deutschland die Intensivbetten nicht mehr reichen und schockierende Zustände herrschen."

In der rot-rot-grünen Koalition gibt es aber auch Bedenken gegen Ausgangsbeschränkungen. Die Berliner CDU hatte am Samstag eine "Ausgangssperre nach bayerischem Vorbild" für 21 Tage gefordert. In Bayern und im Saarland dürfen Bürger ihre Wohnungen nur noch aus triftigen Gründen verlassen.