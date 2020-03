Berlin

CDU-Landeschef: Kontaktverbot in Berlin sofort umsetzen

22.03.2020, 17:52 Uhr | dpa

Berlins CDU-Landesvorsitzender Kai Wegner verlangt die sofortige Umsetzung des zwischen Bund und Ländern vereinbarten Kontaktverbots in Berlin. "Leider sind Ausgangssperren angesichts der steigenden Zahlen von Infizierten unausweichlich", teilte Wegner am Sonntagnachmittag mit. "Das bundesweite Kontaktverbot ist im Kern eine Ausgangssperre. Nun muss auch der Berliner Senat unverzüglich mit der Umsetzung beginnen und darf nicht wieder tagelang herumlavieren." Es dürfe nicht wieder wertvolle Zeit vergeudet werden.

"Der Senat trägt eine besondere Verantwortung für die Menschen in unserer Millionenmetropole, da wir hier auf engem Raum zusammen leben", erläuterte Wegner. "Um die Zahl der Neuansteckungen zu reduzieren, müssen Wege unter freiem Himmel auf das notwendige Maß beschränkt werden."

Joggingrunden, das kurzzeitige Toben mit den eigenen Kindern draußen oder auch Gassigänge sollten aber nach wie vor möglich sein, so der CDU-Landeschef. "Alle Maßnahmen müssen in sehr kurzen Zeitabständen auf ihre Wirksamkeit hin überprüft werden. Jeder Tag zählt, um unsere Mitmenschen zu schützen."

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder haben sich nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag bei einer Telefonkonferenz in Berlin darauf verständigt, zur Eindämmung der Corona-Krise Ansammlungen von mehr als zwei Personen grundsätzlich zu verbieten. Ausgenommen werden sollen Familien sowie in einem Haushalt lebende Personen. Eine Gruppe von zwölf Ländern, darunter Berlin und Brandenburg, hatte sich bereits vor der Schaltkonferenz im Grundsatz auf ein umfassendes Kontaktverbot geeinigt.