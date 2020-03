Berlin

Berlin schränkt Aufenthalt im Freien weiter ein

22.03.2020, 20:02 Uhr | dpa

In Berlin wird das öffentliche Leben von Montag an weiter eingeschränkt. Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat sich zusammen mit den übrigen Länderchefs und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Sonntag darauf verständigt, Ansammlungen von mehr als zwei Personen grundsätzlich zu verbieten. Der Senat beschloss die Umsetzung am Sonntagabend, wie eine Sprecherin mitteilte. Ausgenommen werden sollen Familien sowie in einem Haushalt lebende Personen. Eine komplette Ausgangssperre soll es nicht geben. Müller verteidigte die Entscheidung.

"Soziales Leben muss möglich sein, Kinder müssen mal an die frische Luft gehen", erklärte der Regierende Bürgermeister in der rbb-"Abendschau". Das Ziel sei aber, soziale Kontakte zu reduzieren. Die neuen Verschärfungen sollen Müller zufolge für zwei Wochen gelten. "Wir werden fortlaufend evaluieren, wie der Sachstand ist."

Erst am Samstag hatte Müller weitere Maßnahmen bekannt gegeben, die die Ausbreitung der Pandemie bremsen sollen. Die Ankündigung, Veranstaltungen, Versammlungen und Ansammlungen mit mehr als zehn Personen zu verbieten, ist nun schon wieder überholt.