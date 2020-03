Verstoß gegen Abstandsregeln

Supermarkt schließt wegen Kundenandrang

24.03.2020, 21:13 Uhr | dpa

Der Ansturm auf Supermärkte ist groß in Zeiten der Corona-Krise. Um den notwendigen Abstand zwischen den Kunden einhalten zu können, führen die Märkte derzeit Kontrollen an den Eingängen ein. (Quelle: SAT.1)

Coronavirus: Einlasskontrollen an Supermärkten

In Berlin hat ein überfüllter Supermarkt zu einem Polizeieinsatz geführt. Die Einsatzkräfte kontrollierten den weiteren Einlass. Schließlich musste der Markt schließen.

Nachdem die Polizei einen Verstoß gegen die Abstandsregeln festgestellt hatte, musste ein Supermarkt-Betreiber in Charlottenburg-Wilmersdorf am Montag seinen Laden schließen. In dem Supermarkt sei es zu voll gewesen, um den Mindestabstand einzuhalten, wie die Polizei Berlin auf Twitter mitteilte.

Ein Supermarkt in #Charlottenburg zog heute viele Kunden an.

Kolleg. sollten dort mal auf den #Mindestabstand schauen.

Ergebnis: Es war zu voll, um ihn im Markt einzuhalten.

Sie übernahmen die Tür.

Kurz darauf entschied sich der Betreiber, den Markt zu schließen.#covid19 — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) March 23, 2020

Die Beamten hätten am Montag festgestellt, dass sich in dem Supermarkt deutlich zu viele Kunden aufhielten, wie es hieß. Sie stellten sich vor den Eingang und kontrollierten den weiteren Zugang. Auch sei der Betreiber mehrfach auf die Abstands-Regel hingewiesen worden. Er habe sich schließlich entschieden, das Geschäft ganz zu schließen.

Wegen der Coronakrise gilt in Berlin ein Abstandsgebot: Bei jedem Aufenthalt außerhalb der eigenen Wohnung ist – soweit möglich – ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Menschen einzuhalten. Öffentliche Verkehrsmittel sind davon ausgenommen, wenn engere Kontakte unvermeidlich sind.