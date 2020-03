Berlin

Dritter Corona-Toter in Berlin: 42-jähriger Mann

24.03.2020, 21:50 Uhr | dpa

In Berlin gibt es einen dritten Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Dabei handelt es sich um einen 42 Jahre alten Mann, wie die Senatsverwaltung für Soziales am Dienstagabend mitteilte. Weitere Details wurden nicht mitgeteilt. Zuvor waren zwei Menschen im Alter von 70 und 95 Jahren gestorben. Bis Dienstagnachmittag gab es demnach 1425 bestätigte Fälle des neuartigen Coronavirus (Stand 16.30 Uhr) in der Hauptstadt, 206 mehr als am Vortag.

Im Krankenhaus isoliert und behandelt werden 112 Personen, davon werden 26 intensivmedizinisch betreut. Alle anderen Personen sind häuslich isoliert. Unter den infizierten sind 791 Personen männlich, 632 weiblich. Bei zwei Menschen wurde das Geschlecht nicht übermittelt.

Die meisten Infizierten gibt es mit 1065 in den Altersgruppen 25-59 Jahre. 15 Infizierte sind laut Statistik bis vier Jahre alt, 20 über 80.

In der Statistik nach Bezirken gibt es die meisten Infizierten laut Senatsverwaltung in Mitte (223), gefolgt von Charlottenburg-Wilmersdorf (170), Tempelhof-Schöneberg (154) und Friedrichshain-Kreuzberg (151). Die wenigsten Infizierten hat der Bezirk Marzahn-Hellersdorf mit 46, gefolgt von Spandau (48) und Lichtenberg (66).

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat am Dienstag laut Senatsverwaltung die Falldefinition angepasst. Es wird demnach jetzt auch als Coronavirus-Fall gezählt, wenn jemand Kontaktperson eines bestätigten Falls ist und Symptome zeigt. Diese Fälle sind in der Meldung der Krankenhäuser inbegriffen.