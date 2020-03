Trotz Verbots

Polizei löst Candle-Light-Dinner in Berlin auf

26.03.2020, 17:57 Uhr | dpa

Ein gedeckter Tisch mit Kerzen: In Berlin hat die Polizei ein Abendessen aufgelöst. (Quelle: Symbolbild/Dave Lastovsky/unsplash)

In Berlin gilt ein Kontaktverbot, außerdem müssen Restaurants wegen der Corona-Pandemie geschlossen bleiben. Doch nicht jeder hält sich an die Vorgaben – und die Polizei greift durch.

In einem Lokal in Berlin-Kreuzberg haben sich vier Freunde trotz Coronakrise und Kontaktverbot zu einem Candle-Light-Dinner getroffen. Sie ließen sich hinter abgeklebtem Fenster und bei ausgeschaltetem Licht mit Essen und Trinken verköstigen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Tisch sei voll gedeckt gewesen. Die Polizei habe das verbotene Treffen beendet. Auf die Runde dürften nun Konsequenzen zukommen.

Wenn abgeklebte Fenster & ausgeschaltetes Licht nach außen den Schein wahren sollen, im #kreuzberg​er Lokal allerdings 4 Freunde bei voll gedecktem Tisch mit Speis & Trank verköstigt werden, dann beenden unsere 👮‍♀️👮‍♂️ dieses Candle Light Dinner.#covid19 #coronavirus — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) March 26, 2020

Restaurants in Berlin dürfen seit Tagen nur noch Essen zum Mitnehmen verkaufen, um die Weiterverbreitung des Coronavirus einzudämmen. Zusammenkünfte von mehr als zwei Menschen, die nicht zu einer Familie gehören, sind nach der Berliner Eindämmungs-Verordnung auch nicht erlaubt.



Die Polizei kontrolliert rund um die Uhr, ob sich die Einwohner an die Beschränkungen halten. Allein in der Nacht zum Donnerstag wurden 19 Strafanzeigen sowie 44 Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten geschrieben.