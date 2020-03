Berlin

Auto und Radfahrerin stoßen zusammen: 80-Jährige verletzt

29.03.2020, 11:29 Uhr | dpa

Eine 80 Jahre alte Radfahrerin ist in Berlin-Dahlem auf einer Kreuzung mit einem Auto zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen war die Frau am Samstagnachmittag auf dem Radweg unterwegs. An der Kreuzung Argentinische Allee/Clayallee kam es dann zum Zusammenstoß mit dem Wagen eines 73-jährigen Mannes, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Seniorin kam mit einem Oberschenkelhalsbruch in ein Krankenhaus, der Autofahrer blieb unverletzt. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kam und wie die Ampel geschaltet war.