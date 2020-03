Berlin

Unternehmensverbände warnen vor langem Stillstand

30.03.2020, 12:55 Uhr | dpa

Aus Sicht vieler Unternehmen könnten die Einschränkungen wegen der Coronakrise weitreichende Folgen haben. "Die Unternehmen tun alles, um die Krise zu bewältigen und die Beschäftigung zu sichern. Je länger der Stillstand dauert, desto schwieriger wird das", erläuterte Christian Amsinck, Hauptgeschäftsführer der Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg (UVB) am Montag in einer Mitteilung. "Politik und Verwaltungen können auch hier helfen. Im Bereich Bau sollten die Ämter prüfen, die Sanierung von Straßen oder Schulen vorzuziehen. Auch Anträge und Genehmigungen müssen trotz Krise so rasch wie möglich bearbeitet werden."

Die Gesundheit gehe vor, sagte Amsinck der Deutschen Presse-Agentur. "So lange Corona eine akute Gefahr für die Bevölkerung ist, sind Beschränkungen sinnvoll und notwendig. Wir müssen aber immer wieder prüfen, ob sich die Pandemie auch mit weniger weitreichenden Maßnahmen eindämmen lässt." Denn jeder Tag, an dem die Wirtschaft stillstehe, koste viel Geld und bedrohe die Existenz vieler Betriebe und Arbeitsplätze. "Mit Hilfe digitaler Instrumente und Apps oder mit einer weiteren Erhöhung der Tests lassen sich vor allem die Risikogruppen noch besser schützen. Hier darf es keine Denkverbote geben", forderte Amsinck.

Der Verbandsgeschäftsführer warnte, vom guten Wirtschaftswachstum in der Hauptstadtregion 2019 könne man sich nichts kaufen. "Jetzt müssen wir alle Kraft darauf richten, die Folgen des Corona-Shutdowns so gut es geht in Grenzen zu halten", sagte er. "Der Ansturm auf die Programme von Bund und Ländern zeigt, wie groß die Probleme der Firmen sind.