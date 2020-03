Berlin

Personalsuche der Kliniken und Heime geht weiter

Auf der Suche nach Verstärkung in der Corona-Krise sind manche Krankenhäuser und Pflegeheime laut der Berliner Krankenhausgesellschaft (BKG) fündig geworden. Eine systematische Übersicht und Zahlen lägen zwar nicht vor, aber einzelne Einrichtungen hätten von einer guten Resonanz berichtet, teilte eine BKG-Sprecherin am Montag auf Anfrage mit. Pflegekräfte, aber auch teilweise Anästhesisten konnten demnach eingestellt werden. Insgesamt sei es für die BKG jedoch schwer zu bewerten, wie der Aufruf von vor anderthalb Wochen angenommen wurde, da sich Interessenten direkt an Kliniken und Pflegeheime wenden sollten. Dazu seien Menschen mit medizinischer Ausbildung auch weiter aufgerufen, hieß es. Hintergrund des Gesuchs sind die erwarteten hohen Patientenzahlen wegen des Coronavirus.