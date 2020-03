Berlin

Investitionsbank: mindestens 300 Millionen Euro Zuschüsse

30.03.2020, 16:17 Uhr | dpa

Die Berliner Investitionsbank hat am Montag rund 300 Millionen Euro staatliche Hilfe für kleine Unternehmen in der Corona-Krise ausgezahlt. Rund 30 000 Kleinstunternehmen, Freiberufler und Selbstständige erhielten Zuschüsse von Land und Bund, wie ein IBB-Sprecher mitteilte. Für den Abend bereitete die Bank demnach eine zweite Tranche vor: Rund 200 Millionen Euro für etwa 20 000 Empfänger. Nach dem Start des Hilfsprogramms am vergangenen Freitag gab es einen Ansturm von Antragstellern auf das Onlineportal der IBB mit einer Reihe technischer Probleme. Am Montag liefen die Systeme weitgehend stabil, sagte der Sprecher.