Schrecklicher Fund

Tote Frau lag in Hausflur in Berlin-Marzahn

31.03.2020, 16:47 Uhr | t-online.de, dak, dpa

Die Polizei ist zu einer Frauenleiche im Berliner Stadtteil Marzahn gerufen worden. Die 53-Jährige soll wohl getötet worden sein.

In Berlin-Marzahn ist am Dienstagmorgen gegen 5.45 Uhr eine tote Frau entdeckt worden. Die 53-Jähre soll getötet worden sein. "Die Umstände und die Auffindesituation deuten auf ein Tötungsdelikt hin." Die Beamten hätten in der Nähe des Tatortes bereits einen Verdächtigen festgenommen. Das teilte die Behörde am Mittag mit.

Wer die Tote im Hausflur eines Mietshauses an der Borkheider Straße gefunden hatte, konnte die Polizei nicht sagen, schreibt der "Tagesspiegel". Bei dem mutmaßlichen Tatverdächtigen handele es sich um den 33-jährigen Sohn der Getöteten.

Er befindet sich nun in Gewahrsam, wie die Zeitung weiter schreibt. Ob gegen in Haftbefehl beantragt werde, soll am Mittwoch entschieden werden. Die Obduktion ist für Dienstagnachmittag angesetzt.