Drohung mit Quecksilber

Polizei nimmt mutmaßliche Daimler-Erpresser fest

03.04.2020, 19:40 Uhr | dpa

Das Logo der Daimler-AG und ein Mercedes-Stern ist an der Konzernzentrale in Stuttgart zu sehen: Ein Ermittlerteam hat zwei mutmaßliche Erpresser des Konzerns in Berlin festgenommen. (Quelle: Marijan Murat/Archivbild/dpa)