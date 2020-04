Berlin

Mann verfolgt Räuber und stürzt auf U-Bahn-Treppe

04.04.2020, 12:02 Uhr | dpa

Beim Verfolgen eines Taschendiebs ist ein Mann in Berlin-Schöneberg auf einer Treppe gestürzt und hat sich schwer verletzt. Der Räuber griff sich am Freitagabend im U-Bahnhof Yorckstraße das Portemonnaie des Mannes aus dessen Hosentasche, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der 38-Jährige bemerkte es jedoch und stellte den Mann zur Rede. Dieser flüchtete in Richtung S-Bahnhof, der Bestohlene lief ihm hinterher. Dabei stürzte der Verfolger auf einer Treppe; Rettungskräfte brachten ihn mit gebrochenem Bein in ein Krankenhaus. Der Räuber entkam.