Berlin

Schwer verletzter Mann wird am S-Bahnhof gefunden

05.04.2020, 17:25 Uhr | dpa

Ein schwer verletzter Fußgänger ist am Samstagabend von einem Zeugen in Berlin-Halensee gefunden worden. Der 57-Jährige habe angegeben, er sei am S-Bahnhof von hinten niedergeschlagen worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Rettungskräfte brachten den Mann mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus. Der genaue Ablauf war zunächst unklar.