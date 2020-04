Berlin

Französisch Buchholz: Leiche in Entwässerungsgraben gefunden

07.04.2020, 09:54 Uhr | dpa

Eine Männerleiche ist in einem Entwässerungsgraben im Berliner Ortsteil Französisch Buchholz gefunden worden. Passanten hatten die Leiche am Montagabend im Nordgraben in Höhe der Pasewalker Straße entdeckt, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte. Demnach gab es zunächst aber keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen. Eine Obduktion soll die Todesursache klären. Zuvor hatte die "B.Z." online berichtet.