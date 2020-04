Berlin

Tote Frau in Kanal gefunden

09.04.2020, 09:19 Uhr | dpa

In Berlin-Charlottenburg ist eine tote Frau aus einem Kanal geborgen worden. Ein Passant entdeckte am Mittwoch gegen 18 Uhr einen im Wasser treibenden Körper am Goerdelersteg, wie die Polizei mitteilte. Feuerwehr und Polizei holten die leblose Frau aus dem Kanal. Bislang gebe es keine Hinweise auf Fremdverschulden. Die Leiche sollte im Laufe des Donnerstags obduziert werden. Die Frau konnte identifiziert werden, zu ihrem Alter machte die Polizei am Donnerstagmorgen noch keine Angabe.