Berlin

80-Jähriger fährt in Parkhaus gegen Wand: Schwer verletzt

09.04.2020, 18:49 Uhr | dpa

Ein 80-jähriger Mann ist mit seinem Auto im Parkhaus eines Supermarkts in Berlin-Gesundbrunnen gegen eine Betonwand gefahren. Der Mann und die 73-jährige Beifahrerin, seine Ehefrau, wurden am Donnerstagmorgen schwer am Kopf verletzt, wie die Polizei mitteilte. Zeugen riefen den Notruf, Rettungskräfte brachten das Ehepaar zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Nach bisherigem Kenntnisstand der Polizei war an dem Unfall an der Brunnenstraße keine dritte Person beteiligt. Zum Hergang laufen allerdings nun die Ermittlungen.