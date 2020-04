Berlin

"Spiegel": USA haben Atomwaffen in Deutschland modernisiert

10.04.2020, 19:49 Uhr | dpa

Die USA haben nach einem "Spiegel"-Bericht ihre in Deutschland stationierten Atomwaffen modernisiert. Die geheime Operation habe bereits im Herbst 2019 stattgefunden, berichtete das Magazin am Freitag. Die US-Luftwaffe habe die rund 20 Atomwaffen vom Typ B-61 vom Fliegerhorst Büchel in Rheinland-Pfalz mit einer militärischen Transportmaschine für zwei Tage in die USA geflogen. Dort sei neue Software für das Waffensystem aufgespielt worden. Die Bundesregierung sei erst kurz vorher von der US-Regierung in Kenntnis gesetzt worden und habe Kräfte der Bundeswehr für den Fall bereit gehalten, dass bei Transport oder Verladen etwas schief geht.

Die Atombomben in Büchel sind Teil der nuklearen Abschreckung der Nato. Offiziell wird weder von deutscher noch von US-Seite bestätigt, dass sie existieren. Für ihren Einsatz im Ernstfall hält die Bundeswehr Tornado-Kampfjets bereit. Linke und Grüne setzen sich seit langem für den Abzug der Atombomben ein. Im Bundestagswahlkampf 2017 hatte sich auch der damalige SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz dafür stark gemacht.