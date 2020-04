Berlin

Sanierung am Kreuzberger Hochbahnviadukt: U1 und U3 gestört

14.04.2020, 09:07 Uhr | dpa

Fahrgäste der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) müssen ab diesem Dienstag mit erheblichen Einschränkungen zwischen Kottbusser Tor und Warschauer Straße rechnen: Wegen Sanierungsarbeiten am Kreuzberger Hochbahnviadukt ist die Strecke für etwa zwölf Monate für den U-Bahnverkehr der Linien U1 und U3 gesperrt, wie die BVG mitteilte. Mitte Juni verlängert sich die Streckensperrung für eine Woche bis zum U-Bahnhof Hallesches Tor. Ein Ersatzverkehr mit Bussen ist eingerichtet.

An Deutschlands ältester U-Bahnstrecke, die 1902 in Betrieb genommen wurde, sollen etwa 2220 Meter Fahrschienen aus- und eingebaut, 1400 Meter Stromschienen erneuert sowie rund 3130 Schwellen aus- und rund 1300 wieder eingebaut werden. Zudem finden Arbeiten am Stahltragwerk sowie an Elektro- und Entwässerungsanlagen statt.