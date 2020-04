Berlin

IHK Berlin begrüßt Corona-Maßnahmen von Bund und Ländern

15.04.2020, 19:55 Uhr | dpa

Die Präsidentin der Industrie- und Handelskammer Berlin (IHK), Beatrice Kramm, hält den Beschluss von Bund und Ländern zur Corona-Krise für ein positives Signal für die Berliner Wirtschaft. "Begrüßenswert ist besonders die perspektivische Öffnung des Einzelhandels", teilte sie am Mittwochabend mit. Die Maßnahme, zunächst nur Geschäfte mit Verkaufsflächen von bis zu 800 Quadratmetern zu öffnen, bezeichnete sie hingegen als "nicht nachvollziehbar". "Unabhängig von den Größen der Ladenflächen sollten alle Händler öffnen dürfen, die sich an Hygiene- und Abstandsregelungen halten."

Kramm warnte vor einem Flickenteppich von Verordnungen in den verschiedenen Bundesländern. "Was in Berlin gilt, muss auch in Brandenburg gelten und anders herum, ansonsten entstehen wettbewerbliche Nachteile unter den Betrieben." Bei der konkreten Ausgestaltung der Beschlüsse solle sich der Senat daher eng mit der Brandenburger Landesregierung abstimmen.

Die Ministerpräsidenten der Länder hatten sich mit der Bundesregierung am Mittwoch auf das weitere Vorgehen in der Corona-Krise geeinigt. Die Kontaktbeschränkungen wurden dabei bis zum 3. Mai verlängert.