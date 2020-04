Berlin

4870 bestätigte Corona-Fälle in Berlin: 74 Tote

15.04.2020, 21:45 Uhr | dpa

Die Zahl der nachgewiesenen Coronavirus-Infektionen in Berlin ist auf 4870 Fälle gestiegen. Das seien 134 bestätigte Fälle mehr als am Vortag, hieß es in der Statistik der Senatsverwaltung für Gesundheit vom Mittwoch. 74 Todesfälle sind demnach bislang in Berlin im Zusammenhang mit einer Sars-CoV-2-Infektion bekannt. Jeder zweite Verstorbene war den Angaben nach über 81 Jahre alt.

Die Zahl der Genesenen wurde mit 2864 angegeben. Im Krankenhaus isoliert und behandelt wurden den Angaben zufolge am Mittwoch 599 Covid-19-Patienten - 128 von ihnen auf einer Intensivstation.