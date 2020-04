Berlin

Dregger fordert vom Senat "gesicherte Perspektive"

15.04.2020, 21:51 Uhr | dpa

Die Berliner Unternehmen brauchen nach Ansicht von CDU-Fraktionschef Burkard Dregger verlässliche politische Vorgaben, wie es in der Corona-Krise mittelfristig weitergehen soll. "Viele Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel, deshalb fordere ich den Senat auf, eine Perspektive zu schaffen nicht nur bis Anfang Mai", sagte er am Mittwoch in der RBB-"Abendschau".

Messe, Hoteliers oder Restaurants benötigten eine "gesicherte Perspektive", so Dregger. "Damit sie entscheiden können, dass sie durchhalten. Und wir wollen, dass sie durchhalten, weil sie Arbeitsplätze sichern." Wenn nötig, müsse es auch weiter staatliche Hilfen geben. "Das wird nicht an der CDU-Fraktion scheitern."

Zuvor hatten sich Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Länderchefs in einer Schaltkonferenz darauf verständigt, die gegen die Ausbreitung der Corona-Pandemie in Deutschland verhängten Kontaktverbote bis mindestens 3. Mai beizubehalten. Es soll zwar Lockerungen für den Handel geben, aber Hotels oder Restaurants müssen zunächst geschlossen bleiben.