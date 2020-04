Berlin

Scheuer will Einbau von Trenneinrichtungen in Taxis fördern

16.04.2020, 17:27 Uhr | dpa

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) will zum Schutz von Fahrern und Fahrgästen den Einbau von Trenneinrichtungen in Taxis fördern. Scheuer sagte am Donnerstag nach dem Besuch einer Logistikfirma in Großbeeren in Brandenburg: "Wir haben die Rückmeldung von den Taxiverbänden, dass es kostengünstige Nachrüstsätze für Trenneinrichtungen zwischen Fahrer und Fahrgast gibt, um beide zu schützen. Das ist eine zusätzliche Ausstattung, die man schnell montieren kann." Dies solle nun unterstützt werden, damit Taxiunternehmen Menschen sicher befördern könnten.

Das Ministerium plant nun eine Sonderförderung für die Materialbeschaffung sowie eventuell anfallende Einbaukosten. An der konkreten Umsetzung werde derzeit gearbeitet, hieß es.