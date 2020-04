LIVEHauptstadt-Ticker

Abi-Prüfungen starten in Berlin

Auf einem Schild in einem Schulflur steht "Abiturprüfung, bitte Ruhe!": In Berlin beginnen nun die Abiprüfungen. (Quelle: Mario Hösel/imago images)

Die Situation Berlins in der Corona-Krise ist heute Thema im Gesundheitsausschuss des Abgeordnetenhauses. "Akute Lage Corona" heißt der zentrale Punkt auf der Tagesordnung. Zu erwarten sind wie schon in den vorigen Sitzungen Einschätzungen zum Ausbruchsgeschehen bei Sars-CoV-2, zur Situation der Kliniken und zur Beschaffung von Schutzausrüstung.

Ein Blick auf die aktuellen Zahlen: In Berlin gibt es derzeit 5.225 bestätigte Fälle des neuartigen Coronavirus, teilte die Senatsverwaltung für Gesundheit gestern mit. 94 Menschen sind im Zusammenhang mit dem Virus gestorben.

Das Virus war vor rund anderthalb Monaten zum ersten Mal in Berlin nachgewiesen worden. Vor zwei Wochen hatte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) die Eindämmungsmaßnahmen als wirksam bezeichnet, aber noch keinen Grund zur Entwarnung gesehen. Die Ausschussmitglieder sitzen inzwischen wegen der Ansteckungsgefahr mit reichlich Abstand im Raum verteilt.

Gute Nachricht aus Lichtenberg: Seit heute Morgen ist der gesperrte S-Bahn-Streckenabschnitt wieder frei. Die Züge der S-Bahnlinien S5, S7 und S75 fahren wieder planmäßig.

#S5, #S7 & S75: Die Streckensperrung in #Lichtenberg wurde aufgehoben, die Linien S5, S7 und S75 verkehren nach gültigem Fahrplan. — S-Bahn Berlin (@SBahnBerlin) April 20, 2020

Am Mittwochabend ist eine S-Bahn am Bahnhof Lichtenberg entgleist, verletzt wurde dabei allerdings niemand. Der letzte Waggon des Zugs der Linie S75 war bei der Ausfahrt aus dem Bahnhof aus den Schienen gesprungen und seitlich weggekippt. Die Bundespolizei barg am Donnerstag den Zug und ermittelt weiter in alle Richtungen. Noch ist unklar, wie es dazu kommen konnte. Gestern wurden noch letzte Arbeiten am Oberbau durchgeführt.

Kurz vor dem Bahnhof Lichtenberg in Berlin ist eine S-Bahn entgleist: Verletzt wurde nach erstem Kenntnisstand niemand, wie ein Bahnsprecher sagte. (Quelle: Fabian Sommer/dpa)



Die Berliner Abiturienten sind die ersten, die heute nach fünfwöchiger Unterbrechung wieder in ihre Schulen zurückkehren. Denn heute beginnen in Berlin die Abiturprüfungen – trotz zuletzt heftiger Kritik von Eltern- und Schülervertretern.

Die schriftlichen Prüfungen in Latein und teilweise in einigen anderen Fächern stehen heute an. Die Prüfungen für die 14.600 Abiturienten werden unter besonderen Umständen abgehalten, es gelten zahlreiche Abstands- und Hygieneregeln.

Der Landesschülerausschuss machte wochenlang gegen die Prüfungen Front und forderte ein Abi ohne Abschlusstests. Viele Schüler seien in der Corona-Krise verunsichert und hätten sich zu Hause nicht richtig vorbereiten können. Etliche hätten gesundheitliche Bedenken. Auch die Elternvertretung äußerte sich kritisch. Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) hatte dagegen wiederholt auf die Abstandsregeln verwiesen und unterstrichen, dass Berlin die Prüfungen nicht im Alleingang absagen könne. Im Sinne einer bundesweiten Anerkennung des Berliner Abiturs sei ein gemeinsames Vorgehen der Länder nötig.

