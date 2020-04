Berlin

FDP verlangt Sondersitzung des Senats am Wochenende

17.04.2020, 15:55 Uhr | dpa

Die Berliner FDP verlangt vom Senat eine Sondersitzung am Wochenende. Dann solle die noch ausstehende Verordnung für die nötigen Lockerungen beschlossen werden, damit am Montag schon weitere Geschäfte öffnen könnten, forderte FDP-Fraktionschef Sebastian Czaja am Freitag. "Die Unsicherheit im Einzelhandel ist groß, viele Geschäfte sind auf dem Weg in den Ruin, nun zählt jeder Tag", so der FDP-Politiker.

Andere Bundesländer hätten ihre Verordnungen zu den vereinbarten Lockerungen bereits umgesetzt, Berlin müsse mit ihnen Schritt halten. "Genauso braucht auch die Berliner Gastronomie endlich ein Signal der Unterstützung", sagte Czaja. "So könnte in einem ersten Schritt die Außengastronomie wieder zugelassen werden." Der Berliner Senat hat am Donnerstag über die Vereinbarungen zwischen Bund und Ländern vom Tag davor beraten. Er will seine Beschlüsse am Dienstag fassen.