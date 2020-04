Berlin

Verband: Weiter geschlossene Geschäfte im Stich gelassen

18.04.2020, 08:27 Uhr | dpa

Aus Wirtschaftsverbänden kommt weiter Kritik an den Regelungen der Politik zu schrittweisen Ladenöffnungen. Das Kriterium von 800 Quadratmetern Verkaufsfläche für Geschäfte, die wieder öffnen dürfen, sei willkürlich gewählt, sagte der Hauptgeschäftsführer des Mittelstandsverbundes, Ludwig Veltmann, der Deutschen Presse-Agentur.

Dies werde zu Wettbewerbsverzerrungen führen - beispielsweise bei sich überlappenden Sortimenten in nun wiedereröffneten Geschäften einerseits und weiterhin geschlossenen Geschäften andererseits. "Letztere werden sich folglich im Stich gelassen fühlen - zumal es bisher keine konkreten Perspektiven für ihre Wiedereröffnung gibt."

Die starre Fixierung auf die reguläre Verkaufsfläche müsse geändert werden. Stattdessen wären Vorgaben hinsichtlich Hygiene, Zutrittssteuerung und Mindestabstand auch für größere Flächen ausreichende Kriterien, um dem Ziel eines guten Infektionsschutzes gerecht zu werden. Zumindest sollte aber den betroffenen Unternehmen erlaubt werden, durch Abhängen oder Schließung einzelner Bereiche ihres Betriebs die zulässige Verkaufsfläche einzuhalten. "Die betroffenen Händler brauchen endlich eine klare Perspektive, wann auch sie wieder öffnen dürfen", so Veltmann.

Welche Geschäfte in Deutschland öffnen dürfen und welche nicht, entwickelt sich zunehmend zum Flickenteppich - es gibt in den Bundesländern unterschiedliche Regelungen. Die Kaufhauskette Galeria Karstadt Kaufhof mit bundesweit rund 170 Standorten, darunter in Berlin, und mehr als 28 000 Mitarbeitern reichte in einem Eilverfahren Klage gegen die Corona-Schutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen ein, wie das Oberverwaltungsgericht am Freitag in Münster mitgeteilt hatte.