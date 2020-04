Berlin

Bericht: Krankenhausmitarbeiter fordern Corona-Pakt

18.04.2020, 21:24 Uhr | dpa

Tausende Krankenhausmitarbeiter fordern einem Bericht zufolge vom Senat im Zuge der Corona-Krise mehr Schutzausrüstung und mehr Geld. Ein Schreiben, das die Details des geforderten Corona-Krankenhaus-Pakts enthalte, werde die Gewerkschaft Verdi in der kommenden Woche an die Senatskanzlei schicken, berichtete der "Tagesspiegel am Sonntag". Nach Verstreichen einer Frist von drei Wochen sei nach Informationen der Zeitung mit Protest in den Kliniken zu rechnen.

Verlangt würden etwa mehr Schutzausrüstung, neue Krankenhausbudgets und höhere Risikozuschläge. Initiiert wurde das Schreiben den Angaben zufolge von Personalvertretern der Klinikkonzerne Vivantes und Charité. Unter anderem wird demnach verlangt, dass auch die Beschäftigten der Tochterfirmen nach dem üblichen Tarif der Stammhäuser bezahlt werden, außerdem ein monatlicher Pandemie-Zuschlag von 500 Euro.

Berlins Regierungschef Michael Müller (SPD) hatte zuletzt angekündigt, dass Pflegekräfte und Ärzte an der Uniklinik Charité und den Vivantes-Krankenhäusern von April bis Juni monatlich 150 Euro mehr erhalten sollen. Er sprach von einem "kleinen Zeichen der Wertschätzung" und stellte weitere Prämien für andere Landesbeschäftigte in Aussicht.