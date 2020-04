Berlin

Zwei Männer in Wedding mit Baseballschläger an Kopf verletzt

19.04.2020, 17:10 Uhr | dpa

Ein Mann hat in Berlin-Wedding zwei Männer mit einem Baseballschläger am Kopf verletzt. Einer der Angegriffenen, ein 26-Jähriger, wurde nach der Attacke in der Nacht zu Sonntag in der Sprengelstraße zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Laut Polizei soll der Angreifer zuvor mit dem Baseballschläger auf den Wagen eingeschlagen haben, in dem die Männer gesessen hatten. Seine Begleiter sollen die Männer mit Gegenständen beworfen haben. Anschließend flüchtete das Trio. Laut Polizei soll es sich bei dem Angreifer mutmaßlich um einen 28-Jährigen handeln. Weitere Hintergründe seien Teil der laufenden Ermittlungen, sagte ein Sprecher.