LIVEHauptstadt-Ticker

Berliner Senat beschließt Corona-Lockerungen

Hier informieren wir Sie jeden Tag über die aktuellsten Nachrichten aus Berlin, mit News und Geschichten aus allen Stadtteilen der Hauptstadt.

In der Nacht zu Dienstag hat in Berlin-Mitte ein Elektrofahrzeug eines Car-Sharing-Unternehmens gebrannt. Das berichtet die "B.Z." Demnach war der VW Golf in der Kleinen Rosenthaler Straße abgestellt.



Einen weiteren Brand gab es am frühen Morgen in Rummelsburg. In der Skandinavischen Straße stand ein Transporter in Flammen. Ein weiterer Wagen wurde beschädigt. Die Polizei gehe in beiden Fällen von Brandstiftung aus.



Der Berliner Senat trifft sich heute, um über Lockerungen in der Corona-Krise zu beraten. Es ist absehbar, dass kleine und mittlere Geschäfte mit bis zu 800 Quadratmetern Verkaufsfläche noch diese Woche öffnen dürfen. Darauf hatten sich die Landesregierungen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel vergangene Woche geeinigt. Berlins Einzelhandel kritisiert die 800-Quadratmeter-Regelung.

Laut dpa-Informationen könnte entschieden werden, dass Museen sowie städtische Bibliotheken ab dem 11. Mai aufsperren dürften. In einer Pressekonferenz am Donnerstag hatte der Regierende Bürgermeister Michael Müller angekündigt, dass Zoo, Tierpark und Botanischer Garten zeitnah öffnen können. Lichtenbergs Vize-Bürgermeister Kevin Hönicke – ebenfalls SPD – sagte dem RBB am Sonntag, dass "eine Öffnung am Montag, den 27. April realistisch ist.

Die BVG bereitet sich indes vor, am 4. Mai wieder zum Normalverkehr zurückzukehren, um die zu erwartende Zunahme der Fahrgastzahlen befördern zu können – t-online.de hatte berichtet.



Die Koalitionspartner wollen unter anderem auch über das Versammlungsrecht beraten, das seit Wochen eingeschränkt ist. Schulen sollen ab dem 27. April schrittweise öffnen und die Notbetreuung der Kitas ausgebaut werden. Diese Regelungen wurden jedoch schon letzte Woche beschlossen. Ob eine Maskenpflicht für Berlin kommt, ist noch unklar.



Guten Morgen und herzlich willkommen zurück im Hauptstadt-Ticker an diesem Montag. Wir wollen Sie hier wieder durch den Tag begleiten und Sie mit den wichtigsten Meldungen und Informationen aus Berlin versorgen. Schauen Sie gerne immer mal wieder vorbei!





Verwendete Quellen: Nachrichtenagentur dpa