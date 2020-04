LIVEHauptstadt-Ticker

Zoo, Tierpark und Botanischer Garten öffnen wieder

Ab sofort können Berliner ihre pandemiebedingten Verdienstausfälle online geltend machen. Die Möglichkeit bestehe grundsätzlich für Personen, die auf Anweisung eines Berliner Gesundheitsamtes ein Tätigkeitsverbot hatten oder in Quarantäne mussten, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung der Senatsverwaltungen für Inneres und für Finanzen. Betroffene Arbeitgeber und Selbstständige könnten die Anträge jeweils über das Service-Portal der Berliner Verwaltung abrufen. Weitere Informationen stellt die Finanzsenatsverwaltung auf ihrer Internetseite bereit.



Vor zwei Wochen hat der Berliner Senat den Entwurf für einen Nachtragshaushalt von drei Milliarden Euro beschlossen. Eingeplant sind darin coronabedingte Entschädigungsansprüche.

Das dürfte viele Berliner freuen: Der Zoo, der Tierpark und der Botanische Garten dürfen in den kommenden Tagen wieder öffnen. Darauf hat sich der Senat nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag verständigt. Wie in anderen Bereichen auch sollen in den Anlagen Abstands- und Verhaltensregeln gelten und der Zugang gesteuert werden.



Gebäude wie Tierhäuser und Spielplätze sollen vor diesem Hintergrund zunächst weiter geschlossen bleiben. Noch nicht geklärt ist, ab wann genau Zoo und Tierpark wieder öffnen werden. Der Botanische Garten ist ab 27. April wieder zugänglich.

Auf einem Schild steht "Abitur, bitte Ruhe!": In Berlin haben die ersten Abiturprüfungen begonnen. (Quelle: Felix Kästle/Archiv/dpa)



Eine Berliner Abiturientin hat trotz erschwerter Prüfungsvorbereitung in der Corona-Krise keinen Anspruch auf die Verschiebung ihrer Klausuren. Die Schülerin scheiterte vor dem Landesverwaltungsgericht laut Mitteilung vom Dienstag mit einem Eilantrag, in dem sie mit ihren schwierigen häuslichen Bedingungen argumentiert hatte. Demnach lebt sie mit ihren Eltern und ihrem Bruder in einer Zweieinhalbzimmerwohnung, in der sich alle seit dem 21. März überwiegend aufhalten.

Sie argumentierte, ihre Konzentrationsfähigkeit sei durch die familiäre Geräuschkulisse erheblich beeinträchtigt. Außerdem habe sie sich wegen der Ausgangsbeschränkungen nicht mit Mitschülern austauschen können. Zudem habe sie keinen eigenen Computer und habe sich nicht in einer Bibliothek auf die Prüfungen vorbereiten können. Unter den Umständen hat sie ihrer Ansicht nach keine chancengleichen Voraussetzungen.

Die Richter wiesen den Antrag zurück. Das Recht auf eine Verschiebung setze voraus, dass ein Prüfling an der gesamten Prüfung oder Teilen davon etwa krankheitsbedingt nicht teilnehmen könne. Der bloße Verweis auf die allgemeine "pandemiebedingte Stresssituation" reiche nicht aus. Denn Stress und Ängste zu einer Prüfung gehörten in den Risikobereich des Prüflings, solange sie nicht den Grad einer psychischen Erkrankung erreichten.

Die Kammer sah den Fall der jungen Frau auch nicht als besonderen Ausnahmefall an, weil viele Familien vor schwierige Herausforderungen gestellt seien. Die Schülerin kann Beschwerde gegen den Beschluss beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg einlegen.

Gute Nachrichten für manche Berliner Eltern: Der Senat weitet die Notbetreuung für Kita-Kinder ab dem 27. April aus. Ab der kommenden Woche haben mehr Kinder Anspruch auf Betreuung. Mehr dazu und was Eltern von Kita-Kindern in Berlin noch wissen müssen, lesen Sie hier.



Im Berliner Stadtteil Rudow hat es in einem Wohnhaus gebrannt. Wie ein Feuerwehrsprecher sagte, gingen in der Nacht zu Dienstag Einrichtungsgegenstände in dem Reihenhaus im Lockenhuhnweg in Flammen auf. Verletzte gab es keine.



Die Feuerwehr konnte den Brand zügig unter Kontrolle bringen und löschen. Wie es zu dem Feuer kam, war am Morgen noch unklar.

In der Nacht zu Dienstag hat in Berlin-Mitte ein Elektrofahrzeug eines Car-Sharing-Unternehmens gebrannt. Das berichtet die "B.Z." Demnach war der VW Golf in der Kleinen Rosenthaler Straße abgestellt.



Einen weiteren Brand gab es am frühen Morgen in Rummelsburg. In der Skandinavischen Straße stand ein Transporter in Flammen. Ein weiterer Wagen wurde beschädigt. Die Polizei gehe in beiden Fällen von Brandstiftung aus.



Der Regierende Bürgermeister von Berlin Michael Müller: Heute berät der Senat über Lockerungen in der Corona-Krise. (Quelle: Christian Ditsch/Archivbild/imago images)



Der Berliner Senat trifft sich heute, um über Lockerungen in der Corona-Krise zu beraten. Es ist absehbar, dass kleine und mittlere Geschäfte mit bis zu 800 Quadratmetern Verkaufsfläche noch diese Woche öffnen dürfen. Darauf hatten sich die Landesregierungen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel vergangene Woche geeinigt. Berlins Einzelhandel kritisiert die 800-Quadratmeter-Regelung.

Laut dpa-Informationen könnte entschieden werden, dass Museen sowie städtische Bibliotheken ab dem 11. Mai aufsperren dürften. In einer Pressekonferenz am Donnerstag hatte der Regierende Bürgermeister Michael Müller angekündigt, dass Zoo, Tierpark und Botanischer Garten zeitnah öffnen können. Lichtenbergs Vize-Bürgermeister Kevin Hönicke – ebenfalls SPD – sagte dem RBB am Sonntag, dass "eine Öffnung am Montag, den 27. April realistisch ist".

Die BVG bereitet sich indes vor, am 4. Mai wieder zum Normalverkehr zurückzukehren, um die zu erwartende Zunahme der Fahrgastzahlen befördern zu können – t-online.de hatte berichtet.



Die Koalitionspartner wollen unter anderem auch über das Versammlungsrecht beraten, das seit Wochen eingeschränkt ist. Ob eine Maskenpflicht für Berlin kommt, ist noch unklar.



