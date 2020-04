Berlin

5265 bestätigte Corona-Fälle in Berlin: 97 Tote

20.04.2020, 21:14 Uhr | dpa

Die Zahl der nachgewiesenen Coronavirus-Infektionen in Berlin ist um 40 gestiegen - auf nun 5265 Fälle. Das teilte die Senatsgesundheitsverwaltung am Montag mit. 97 Menschen sind bislang (Stand: 18.00 Uhr) in Berlin im Zusammenhang mit einer Sars-CoV-2-Infektion gestorben. Seit Sonntag wurden damit drei weitere Tote gemeldet. Die meisten Toten (54) waren 80 Jahre und älter, gefolgt von den 70- bis 79-Jährigen (25). Die Bezirke mit den meisten gemeldeten Corona-Infektionen sind Mitte (803), Charlottenburg-Wilmersdorf (620) und Neukölln (555).