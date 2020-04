Berlin

Hessen liegt bei Stiftungsdichte im Ländervergleich weit vorn

21.04.2020, 06:39 Uhr | dpa

Stiftungen boomen in Deutschland und Hessen liegt gemessen an der Einwohnerzahl ganz weit vorn: Es ist das Flächenland mit der größten Stiftungsdichte. Nach Angaben des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen wurden 2019 mit 84 neuen insgesamt 2144 rechtsfähige Stiftungen gezählt - 34,2 pro 100 000 Einwohner und damit gemessen an den Einwohnern so viele wie in keinem anderen Flächenland. Nur die Stadtstaaten Hamburg und Bremen haben mehr. Unter den deutschen Großstädten liegen Darmstadt und Frankfurt/Main als Städte mit einer hohen Stiftungsdichte unter den Top Fünf. Beim Deutschen Stiftungszentrum glaubt man nicht, dass die Corona-Krise zu einem Einbruch bei den Stiftungsneugründungen führt. "Ein Ende des Stiftungsbooms ist nicht zu prognostizieren", sagte Markus Heuel, Mitglied der Geschäftsleitung.