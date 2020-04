Berlin

Verfolgungsjagd mit Clan-Mitgliedern: Polizeieinsatz

21.04.2020, 14:41 Uhr | dpa

Erneut haben Mitglieder eines arabischstämmigen Clans vor einem Krankenhaus in Berlin-Kreuzberg einen Polizeieinsatz ausgelöst. Außerdem kam es in der Nacht zu Dienstag zu Verfolgungsjagden mit Autos zwischen der Polizei und flüchtenden Clanmitgliedern in Neukölln.

Nach Angaben der Polizei wurde eine ältere Frau aus einer Großfamilie am späten Abend mit einem Rettungswagen zum Urban-Krankenhaus am Landwehrkanal gebracht. Bis zu 60 Menschen versammelten sich in kurzer Zeit vor dem Krankenhaus, so dass Mitarbeiter die Polizei riefen. Die Stimmung sei aber nicht besonders angespannt gewesen, die Polizei habe nur auf Einhaltung der Abstandsregeln geachtet, sagte ein Sprecher.

Gefährlicher waren gleichzeitig zwei Autofahrer unterwegs, die von Zeugen am Wohnort der Patientin gesehen wurden und dann offenbar auf dem Weg zum Krankenhaus waren. Ein Wagen entkam der Polizei, die ihn stoppen wollte. Der andere Fahrer fuhr auf einen Polizisten zu, konnte aber in der Nähe des Krankenhauses gefasst werden.