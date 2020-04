Berlin

Internetbetrug: Angeklagte kündigen Aussage an

23.04.2020, 01:27 Uhr | dpa

Sie sollen Internet-Betrug im großen Stil begangen haben: Gegen zwei 25- und 28-Jährige hat sechs Monate nach ihrer Verhaftung der Prozess vor dem Berliner Landgericht begonnen. Die beiden Angeklagten sollen mit Komplizen von April 2017 an mit falschen Personalien zahlreiche Konten eröffnet haben, um diese für Straftaten zu benutzen. Sie hätten zudem über Onlineportale mit nicht existenten Waren und Konzerttickets gehandelt, heißt es weiter in der zu Beginn der Verhandlung am Donnerstag verlesenen Anklage. Insgesamt sei ein Schaden von mehr als 300 000 Euro entstanden.

Dem 25-Jährigen werden 227 Taten zugerechnet, dem Mitangeklagten 193. Dabei hätten sie entweder allein, beide gemeinsam oder mit anderen Mittätern agiert. Der einschlägig vorbestrafte 25-Jährige, der Angaben zufolge ein Jurastudium absolviert und das Erste Staatsexamen erfolgreich abgeschlossen hat, sei bis zu seiner Festnahme im Oktober 2019 in einer großen Wirtschaftskanzlei als wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig gewesen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm nun auch vor, seiner Bewerbung zur Verschleierung seiner Vorstrafen ein "nachgeahmtes" Führungszeugnis beigelegt und versichert zu haben, sich bislang straffrei geführt zu haben.

Der Staatsanwalt sagte, es handele sich um eines der umfangreichsten Berliner Verfahren zu Cyberkriminalität. Was in der Anklage stehe, sei "die Spitze des Eisberges". Die Verteidiger erklärten, dass sich ihre Mandanten voraussichtlich am nächsten Verhandlungstag am 7. Mai äußern werden. Für den Prozess um Urkundenfälschung und Betrug - zum Teil auch gewerbs- und bandenmäßig begangen - sind 24 weitere Tage bis Ende September vorgesehen.