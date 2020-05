Berlin

Demos gegen Corona-Regeln: Polizei erwägt neue Taktik

11.05.2020, 12:35 Uhr | dpa

Angesichts der illegalen und aggressiven Demonstrationen gegen die Corona-Einschränkungen will die Berliner Polizei ihr Vorgehen überdenken. "Wir werden eine genaue Analyse vornehmen, um taktisch entsprechend zu reagieren", kündigte Polizeipräsidentin Barbara Slowik am Montag im Innenausschuss an. "Das ist schon ein Punkt, mit dem wir uns näher befassen müssen."

Slowik sagte, alle angemeldeten Demonstrationen seien am vergangenen Wochenende weitgehend gut angelaufen. Völlig anders sei das aber bei den nicht genehmigten Versammlungen mit Teilnehmern aus allen politischen Lagern sowie Extremisten und Verschwörungstheoretikern gelaufen. Am Alexanderplatz habe man bei der Demonstration von mehr als 1000 Menschen eine ganze Reihe von Gewalttätigkeiten und Aggressivitäten gesehen.

Innensenator Andreas Geisel (SPD) sprach von Fußball-Hooligans des BFC Dynamo Berlin, die dort teilgenommen hätten. Demonstranten seien mit "hoher Aggressivität gegen die Polizei vorgegangen".

Aus der Menge wurden laut Polizei Flaschen geworfen. Die Polizei setzte Pfefferspray ein und nahm 86 Menschen vorübergehend fest.