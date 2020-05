Berlin

Mehr Fälle von Kindesmissbrauch im Vergleich zum Vorjahr

11.05.2020, 19:01 Uhr | dpa

In Thüringen sind im vergangenen Jahr deutlich mehr Fälle von Kindesmissbrauch verzeichnet worden. 2019 waren es 578 derartige Delikte im Vergleich zu 446 im Jahr zuvor, wie aus einer Auswertung der Polizeilichen Kriminalstatistik zu kindlichen Gewaltopfern hervorgeht, die am Montag in Berlin unter anderem von der Deutschen Kinderhilfe vorgestellt wurde. Das ist eine Steigerung von fast 30 Prozent.

Auch die Fälle von Kinderpornografie erhöhten sich demnach in Thüringen. 232 Fälle im Jahr 2018 stehen 296 für 2019 gegenüber.