Berlin

Reisebüro-Inhaber demonstrieren für mehr Staatshilfe

13.05.2020, 02:32 Uhr | dpa

Inhaber von Reisebüros und mittelständische Reiseveranstalter demonstrieren am heutigen Mittwoch in zahlreichen deutschen Städten für mehr staatliche Hilfe in der Corona-Krise. Auch in Hessen sind Aktionen angekündigt, unter anderem in Frankfurt. Aufgerufen dazu hat die Allianz selbstständiger Reiseunternehmen. Mit anderen Verbänden fordert sie einen Sonderfonds des Bundes, um die Rückzahlungen für stornierte Reisen abzuwickeln. Damit sollen die Arbeitsplätze in den Reisebüros und bei den Veranstaltern gesichert werden. Weil Reisen aufgrund des Kampfs gegen das Coronavirus stark eingeschränkt sind, haben viele Kunden ihre Urlaubsfahrten storniert.

Weltweit ist der Tourismus zusammengebrochen. Nicht nur Reisebüros, auch Veranstalter, Hoteliers, Gastronomen und Verkehrsunternehmen geraten in Schwierigkeiten. Der Staat greift Kleinunternehmern mit Soforthilfen wie Zuschüssen und Darlehen unter die Arme.