Berlin

Vertreter: Nicht alle Eltern können 100 Prozent leisten

13.05.2020, 08:54 Uhr | dpa

Berliner Elternvertreter haben von Arbeitgebern Verständnis für Eltern gefordert. "Ich kann jetzt nicht von meinem ganzen Team verlangen, dass es 40 Stunden arbeiten muss und 100 Prozent leisten, wenn ich genau weiß, dass in der aktuellen Corona-Pandemie keine Kinderbetreuung stattfindet, regelgerecht", sagte Corinna Balkow, die Vorsitzende des Landeselternausschusses Kita (LEAK) in Berlin, am Mittwochmorgen im RBB-Inforadio. Die Politik müsse daher auch Arbeitgeber mehr in die Pflicht nehmen. Sie erinnerte an das Recht vieler Arbeitnehmer, Stunden zu reduzieren und an den Kündigungsschutz.

Erneut warb Balkow für ein "Corona-Kindergeld". Landeselternausschuss und Elterninitiative Kita-Krise Berlin fordern einkommensunabhängig monatlich 1000 Euro zusätzlich für Familien zur Entlastung. Damit könnten diese etwa private Betreuung organisieren.

Ab Donnerstag sollen auch Kinder in ihrem letzten Kita-Jahr sowie deren Geschwister halbtags in die Notbetreuung gehen können. Dabei gibt es - abhängig von räumlichen und personellen Gegebenheiten in den Einrichtungen - nur kleinere Gruppen. Nicht alle Kinder mit einem Recht auf Notbetreuung könnten deshalb so lange in die Kita kommen, wie von den Eltern benötigt, sagte Balkow.