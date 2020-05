Berlin

Thüringen hat bei barrierefreien Bahnhöfen Nachholbedarf

13.05.2020, 13:57 Uhr | dpa

In Thüringen gestaltet sich der Zugang zu Bahnhöfen für Menschen mit Behinderungen schwerer als in den meisten anderen Bundesländern. Nur knapp 74 Prozent der Bahnsteige waren im vergangenen Jahr barrierefrei zugänglich, teilte der Bahnlobby-Verband Allianz pro Schiene am Mittwoch mit. Bundesweit waren es im selben Zeitraum in Schnitt 83,5 Prozent. Lediglich im Saarland war der Anteil mit 71 Prozent der Bahnsteige noch geringer als in Thüringen.

Bei den Daten beruft sich die Allianz pro Schiene auf die Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Grünen-Bundestagsfraktion. Demnach gibt es in Thüringen insgesamt 450 Bahnsteige, von denen rund 330 mit stufenfreien Zugängen ausgestattet sind. Bei einem Großteil davon befindet sich der Bahnsteig auf gleicher Höhe wie die Straße. Darüber hinaus ist an 17 Bahnsteigen der Zugang über Rampen möglich, bei knapp 50 sind Aufzüge installiert.